Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

В Сбере оценили финансовый эффект от Process Mining в 2025 году

Процессная аналитика принесла финансовый эффект Сберу в 5,2 млрд рублей в 2025 году
Shutterstock

В 2025 году процессная аналитика (Process Mining) принесла Сберу финансовый эффект в 5,2 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов в рамках второй ежегодной конференции по процессной аналитике Sber Process Mining Conf 2026.

В Сбере отметили, что с 2021 года общий финансовый эффект достиг 31,8 млрд рублей.

По словам Скворцова, к концу 2026 года число охваченных мониторингом Process Mining процессов в Сбере превысит 900.

«Мы создали проактивную систему бизнес-мониторинга, чтобы предупреждать проблемы еще до их возникновения, работая на опережение. Сейчас в цифровой мониторинг Process Mining включены 200 ключевых процессов банка», — сказал он.

Скворцов добавил, что главная цель – повысить качество и эффективность обслуживания частных и корпоративных клиентов.
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+