В 2025 году российский рынок Process Mining вырос на 53%

Рынок Process Mining в России достиг 1,4 млрд рублей в 2025 году
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году российский рынок Process Mining вырос на 53% и достиг 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметили в Сбере, каждая третья крупная российская компания использует Process Mining или пилотирует эту технологию.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Тараса Скворцова, анализ цифровых следов для построения объективной картины бизнес-процессов все больше становится рабочим инструментом для собственников бизнеса и топ-менеджеров, которые хотят повысить операционную эффективность.

«Process Mining быстро переходит из категории «инновации» в разряд must-have для эффективного управления. Каждая третья крупная компания в России убедилась в силе этой технологии, которая дает беспрецедентный уровень прозрачности и контроля над процессами. Вместо длительных проверок и опросов руководитель за несколько часов получает точную цифровую карту своего бизнеса», — сказал Скворцов.

В Сбере и компании «Технологии Доверия» прогнозируют, что к 2030 году рынок Process Mining может вырасти до 4–14 млрд рублей.

«В ближайшие годы связка Process Mining и ИИ, по нашей оценке, закрепится как стандарт для крупных компаний – прежде всего там, где скорость изменений и цена ошибок высоки», — отметила партнер технологической практики компании «Технологии Доверия» Анастасия Кабаева.
 
