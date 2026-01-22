В Сбере назвали искусственными страхи работников перед ИИ

Страхи массовых увольнений и замены человека ИИ искусственны, заявил в своей колонке для «Больших Идей» первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Большинство сотрудников в российских компаниях просто перегружены. Они не успевают делать свою работу. Основная задача ИИ сегодня – помогать людям быстрее выполнять их задачи», — сказал он.

По словам Ведяхина, ИИ является ассистентом.

«Сейчас ИИ находится на уровне хорошего практиканта. В ближайшее время он дойдет до уровня младшего специалиста. ИИ делает ту работу, которая отнимает много времени и приносит мало дополнительной ценности. Например, формирование отчетности, обзоры рынка, аналитика и другие», — сказал он.

Ведяхин отметил, что работа с ИИ схожа с подъемом в гору.

«Сам штурм вершины занимает два дня, но путь к ней — сорок. Чтобы дойти, нужны шерпы, которые несут снаряжение, делают всю тяжелую работу. Сегодня искусственный интеллект — это шерпа. Он помогает пройти путь к вершине», — заключил Ведяхин.

