В Сбере дали советы по эффективной работе с ИИ

Для реализации эффективного проекта с помощью ИИ необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут принести пользу бизнесу, заявил в своей колонке для «Больших Идей» первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Выберите проекты, которые требуют меньше всего усилий и при этом дают максимальный результат. Реализовав их, вы переубедите скептиков и воодушевите сторонников. Нужно объяснять сотрудникам, что ИИ поможет им выполнять свою работу, а не заменит их», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что надо делать ставку на тех, у кого горят глаза.

«Поручите этим сотрудникам внедрение ИИ. Своим энтузиазмом они заразят остальных сотрудников. Также нужно подавать личный пример. Оценивайте эффективность проектов и используйте ИИ сами», — рассказал он.

Ведяхин отметил, что на старте нужны два лидера.

«Необходим бизнес-лидер, который несет ответственность за результат со стороны бизнеса, и технологический лидер. Когда оба по-настоящему вовлечены, возникает тот самый perfect match – и проект начинает двигаться», — сказал первый зампред правления Сбера.

По словам Ведяхина, без понятной оценки эффекта ИИ-проекты быстро превратятся в набор разрозненных инициатив.

«На практике оценка ИИ-проектов сводится к нескольким конкретным шагам: фиксируете базовое состояние процесса (сколько он стоит компании сегодня, сколько времени занимает, где возникают ошибки, потери и ручной труд), затем описываете целевое состояние после внедрения ИИ в виде измеримых изменений тех же показателей. Разница между этими двумя состояниями и есть потенциальный эффект», — заключил Ведяхин.