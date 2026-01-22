Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

В Сбере дали советы по эффективной работе с ИИ

Александр Ведяхин: энтузиазм помогает заряжать остальных сотрудников
Пресс-служба Сбера

Для реализации эффективного проекта с помощью ИИ необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут принести пользу бизнесу, заявил в своей колонке для «Больших Идей» первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Выберите проекты, которые требуют меньше всего усилий и при этом дают максимальный результат. Реализовав их, вы переубедите скептиков и воодушевите сторонников. Нужно объяснять сотрудникам, что ИИ поможет им выполнять свою работу, а не заменит их», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что надо делать ставку на тех, у кого горят глаза.

«Поручите этим сотрудникам внедрение ИИ. Своим энтузиазмом они заразят остальных сотрудников. Также нужно подавать личный пример. Оценивайте эффективность проектов и используйте ИИ сами», — рассказал он.

Ведяхин отметил, что на старте нужны два лидера.

«Необходим бизнес-лидер, который несет ответственность за результат со стороны бизнеса, и технологический лидер. Когда оба по-настоящему вовлечены, возникает тот самый perfect match – и проект начинает двигаться», — сказал первый зампред правления Сбера.

По словам Ведяхина, без понятной оценки эффекта ИИ-проекты быстро превратятся в набор разрозненных инициатив.

«На практике оценка ИИ-проектов сводится к нескольким конкретным шагам: фиксируете базовое состояние процесса (сколько он стоит компании сегодня, сколько времени занимает, где возникают ошибки, потери и ручной труд), затем описываете целевое состояние после внедрения ИИ в виде измеримых изменений тех же показателей. Разница между этими двумя состояниями и есть потенциальный эффект», — заключил Ведяхин.
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+