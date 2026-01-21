Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

Альфа-Банк вновь возглавил рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter

Альфа-Банк в третий раз признан победителем рейтинга российских работодателей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге российского сервиса для поиска работы HeadHunter. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В финансовой организации отметили, что она возглавляет рейтинг в третий раз.

Уточняется, что решение вынесено на основе мнения сотрудников, соискателей и независимых экспертов, которые высоко оценили уровень развития HR-процессов в компании.

«Альфа-Банк — это инновационная комфортная среда, где каждый член команды может раскрыть свой потенциал и культура, в которой хочется оставаться. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды победителей, вдохновлялся нашими ценностями и имел возможности для самореализации», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

В банке добавили, что итоги рейтинга также иллюстрируют инвестиции Альфа-Банка в развитие персонала и приверженность компании инновациям в HR-технологиях и employee experience.
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+