Альфа-Банк вновь возглавил рейтинг лучших работодателей по версии HeadHunter

Альфа-Банк в третий раз признан победителем рейтинга российских работодателей

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге российского сервиса для поиска работы HeadHunter. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В финансовой организации отметили, что она возглавляет рейтинг в третий раз.

Уточняется, что решение вынесено на основе мнения сотрудников, соискателей и независимых экспертов, которые высоко оценили уровень развития HR-процессов в компании.

«Альфа-Банк — это инновационная комфортная среда, где каждый член команды может раскрыть свой потенциал и культура, в которой хочется оставаться. Для нас важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды победителей, вдохновлялся нашими ценностями и имел возможности для самореализации», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

В банке добавили, что итоги рейтинга также иллюстрируют инвестиции Альфа-Банка в развитие персонала и приверженность компании инновациям в HR-технологиях и employee experience.