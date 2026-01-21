Клиенты МТС смогут сдать свои старые умные часы и колонки по программе трейд-ин

Размер шрифта
МТС расширила программу трейд-ин на умные часы и колонки
МТС расширила программу трейд-ин в собственной розничной сети на умные часы и колонки, сообщает пресс-служба компании.

Теперь клиенты МТС смогут сдать свои умные часы и колонки, чтобы получить скидку до 99% на любой товар.

В компании отметили, что размер скидки будет зависеть от состояния устройства и товара, который покупатель захочет приобрести.

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, программа трейд-ин дает клиентам дополнительную выгоду при покупке новых гаджетов.

«Спрос на программу с каждым годом растет. Так, в 2025 году количество смартфонов, которые сдали клиенты, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Пилотный проект показал, что программа по обмену умных колонок и часов пользуется высоким спросом», — сказал он.

Напомним, пилотный проект был запущен в некоторых регионах России в декабре 2025 года. В МТС отметили, что чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei (47%), Samsung (21%) и Apple (16%). Среди умных колонок более 90% составляют устройства от Яндекса.
 
