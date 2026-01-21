Малый и средний бизнес привлек 17,6 млрд рублей на бирже в 2025 году

Интерес малого и среднего бизнеса к альтернативным источникам финансирования растет. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

При этом, по его словам, выпуск биржевых облигаций имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными банковскими кредитами.

Так, по итогам 2025 года малый и средний бизнес привлек на российском фондовом рынке 17,6 млрд рублей при поддержке МСП Банка — дочерней структуры Корпорации МСП. Это более чем в два раза превышает показатель 2024 года и почти в семь раз — результат 2023 года.

«Для поддержки компаний при выходе на биржу МСП Банк выступает не только в качестве соорганизатора выпуска, но и как якорный инвестор. В 2025 году объем участия банка составил 1,1 млрд рублей», — сказал Исаевич.

Эмитентами, которые в 2025 году первично или повторно разместили облигации при поддержке МСП Банка, стали компании из различных секторов: ландшафтное благоустройство, производство химических добавок для бетона, поставки автозапчастей, цифровая платформа для грузоперевозок, дистрибуция товаров для дома, выпуск технических газов, решения в области информационной безопасности.

Также в 2025 году на фондовый рынок при поддержке МСП Банка вышла малая технологическая компания — производитель компьютерной техники и рабочих станций.

«Привлечение капитала через IPO дает компании доступ к масштабным инвестициям для роста, при этом повышая ее прозрачность, узнаваемость и статус. Выпуск облигаций является неотъемлемым первым шагом для подготовки к IPO, подчеркивая опыт компании в работе с рынком ценных бумаг и повышая доверие инвесторов при качественном обслуживании долга», — подчеркнул глава Корпорации МСП.

Напомним, МСП Банк выступает якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций МСП. Для участия в программе эмитент должен соответствовать ряду критериев: выручка за последний год — от 120 млн до 2 млрд рублей, численность сотрудников — не более 250 человек, наличие финансовой отчетности за три года и планируемый выпуск облигаций на сумму не менее 50 млн рублей.