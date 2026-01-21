Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине

Сбер вошел в рейтинг 500 сильнейших брендов мира

Сбер вошел в мировой рейтинг Global 500 компании Brand Finance
Сбер

Сбер стал единственным российским брендом, который вошел в рейтинг Global 500 от британской компании Brand Finance, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что за год Сбер поднялся в рейтинге на 142 позиции.

В пресс-службе Сбера подчеркнули, что признание бренда в рейтинге является результатом доверия и выбора более 110 млн клиентов в России.

«Сегодня Сбер является одним из самых любимых брендов россиян и самым узнаваемым и надежным брендом в стране, что регулярно подтверждается национальными и международными оценками», — говорится в сообщении.

При составлении рейтинга эксперты Brand Finance оценивают бренды по разным показателям, среди которых финансовая стоимость, сила, уровень доверия людей и другие.
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+