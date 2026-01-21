Сбер зафиксировал в 2025 году рекордный интерес со стороны соискателей

Каждый шестнадцатый соискатель в России рассматривал Сбер как работодателя

Соискатели направили 5 млн резюме в Сбер в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фактически каждый шестнадцатый соискатель в стране рассматривал Сбер как потенциальное место работы. В банке считают, что это подтверждает статус Сбера как одного из самых привлекательных работодателей России.

«5 млн откликов за год — это не просто рекорд, это осознанный выбор людей в пользу Сбера. Рынок труда очень конкурентный, и доверие соискателей для нас — ключевой показатель. Но не менее важно другое: в Сбере люди остаются, развиваются и рекомендуют компанию своим близким. Это значит, что мы создаем среду, в которой можно строить долгую профессиональную траекторию, расти внутри компании и чувствовать себя частью сильной команды», — отметила старший управляющий директор — директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова.

Отмечается, что за прошедший год компания наняла более 40 тыс. человек, а средний конкурс на одну вакансию составил около 120 кандидатов.

«Высокий интерес со стороны кандидатов сочетается с устойчивым желанием сотрудников развиваться внутри компании: более 120 тыс. человек работают в Сбере свыше пяти лет, еще более 20 тыс. — от трех до пяти лет», — говорится в сообщении.

При этом Сбер поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное развитие. Так, в 2025 году более 6 тыс. сотрудников перевелись на новые роли внутри компании, осваивая новые технологии, экспертизу и направления.

Кроме того, особое внимание уделяется корпоративной культуре и формированию команд. Одним из ключевых инструментов стала реферальная программа, благодаря которой на сегодняшний день в компанию по рекомендации коллег пришел каждый третий сотрудник.