Сбер провел выезд для студентов совместных программ из регионов России

СберУниверситет стал площадкой для общения студентов из разных вузов

Сбер организовал трехдневный выезд для студентов, обучающихся по совместным образовательным программам банка и вузов из разных регионов России. Мероприятие проходило с 17 по 19 января в СберУниверситете, сообщает пресс-служба Сбера.

Программа включала лекции топ-менеджеров Сбера о генеративном искусственном интеллекте и рекомендательных системах, а также воркшоп гроссмейстера и чемпиона Европы по шахматам Эрнесто Инаркиева, посвященный связи стратегического мышления и развития ИИ. В рамках встречи студенты сыграли с чемпионом сеанс одновременной игры.

Участники также прошли мастер-класс мастера спорта России по фигурному катанию Лины Кудрявцевой, получили карьерные консультации от рекрутеров и пообщались с представителями бизнес- и продуктовых команд Сбера. Дополнительно студенты работали с методикой оценки гибких навыков (soft skills), участвовали в командном квесте по территории университета и в спортивных активностях.

«Мы регулярно организуем такие выезды для студентов наших программ, чтобы ребята могли перезагрузиться после сессии, пообщаться со студентами из других вузов и лучше понять свои дальнейшие шаги», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

По ее словам, подобные форматы позволяют напрямую пообщаться с сотрудниками технологических и бизнес-направлений банка и получить честную обратную связь о своих сильных сторонах.

«Наша задача — поддерживать студентов на всех этапах обучения и помогать им осознанно определить, какие навыки развивать и как выстраивать свою карьеру», — подчеркнула она.

Кроме того, интерес молодежи к Сберу подтверждается исследованиями. Так, согласно данным Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, в опросе которого приняли участие более 2,6 тыс. школьников и студентов из всех регионов страны, 57% респондентов назвали Сбер желаемым первым местом работы. Помимо уровня дохода, для молодежи ключевыми факторами остаются поддержка руководства, комфортная рабочая среда, ощущение значимости своей работы и возможности профессионального роста.