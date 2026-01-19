СберТех поможет компании «АльфаСтрахование» повысить технологическую независимость

Решение Platform V Works::Artifactory Сбера позволило компании «АльфаСтрахование» повысить уровень технологической независимости и сохранить надежность и безопасность бизнес-приложений. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что «АльфаСтрахование» успешно завершила импортозамещение иностранной платформы Nexus Sonatype для управления компонентами программного обеспечения, перейдя на решение СберТеха. Миграция заняла три месяца и была выполнена без остановки рабочих процессов и дополнительных затрат.

При выборе отечественного решения компания учитывала как технические характеристики продукта, так и уровень экспертности вендора.

Подчеркивается, что новый инструмент обеспечивает необходимый уровень производительности и безопасности для ключевых ИТ-задач компании. При этом переход был реализован без дополнительных расходов на изменение подсистем и методологии написания и развертывания кода.

Кроме того, для усиления процессов разработки «АльфаСтрахование» внедрила другой продукт СберТеха — Platform V Works::CodeScanner, предназначенный для анализа качества кода.

Решение помогает приводить программный код в соответствие современным стандартам, выявлять уязвимости, устранять дефекты и управлять техническим долгом.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что конкурентные преимущества в финансовой отрасли сегодня во многом зависят от скорости реакции на изменения и вывода продуктов на рынок.

«Наши решения позволяют достичь этого за счет радикального ускорения релизных циклов. Импортозамещение — это не просто замена вендоров, а вклад в развитие технологического суверенитета России», — подчеркнул он, добавив, что уход от импортных платформ является драйвером модернизации технологий и масштабирования бизнеса российских компаний.

Технический директор «АльфаСтрахования» Максим Маслов сообщил, что для компании из финансового сектора особенно важно обеспечивать высокий уровень сохранности данных и надежность сервисов для клиентов.

«В дальнейшем планируем рассмотреть и другие решения вендора для повышения уровня информационной безопасности», — заявил он.