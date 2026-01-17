Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Названы проблемы при уборке помещений зимой

Ретейл-эксперт Чихринова: расходы на уборку холодных помещений вырастут на 20–40%
Nejron Photo/Shutterstock/FOTODOM

Зимой некоторые помещения — подвалы, склады и другие — слабо отапливаются, и там привычные правила клининга перестают работать. Расходы на уборку холодных помещений могут вырасти на 20–40%, сказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

«В целом затраты на клининг в холодных помещениях выше, чем в теплых. С учетом дополнительных перерывов, специальной одежды, профессиональных средств и снижения производительности расходы могут вырасти на 20–40%. При этом правильная организация процесса и подбор подходящего оборудования позволяют удерживать рост затрат ближе к нижней границе этого диапазона и одновременно существенно снизить риски заболеваний», — отметила Чихринова.

По словам эксперта, работа в холодных помещениях также заметно повышает опасность для здоровья. Чихринова сослалась на данные Роспотребнадзора и отраслевых исследований в сфере охраны труда, согласно которым при температуре ниже +10°C риск простудных и воспалительных заболеваний возрастает в 1,5–2 раза, а при сочетании холода и повышенной влажности — до 2,5 раза.

Дополнительную нагрузку получают суставы и дыхательная система, а из-за снижения чувствительности рук повышается риск травм и микроповреждений кожи, предупредила эксперт.

«На фоне таких условий чаще всего проявляются заболевания верхних дыхательных путей: бронхиты, обострения астмы. Со стороны опорно-двигательного аппарата: боли в суставах, воспаления связок, усиление симптомов артрита. Отдельная проблема — состояние кожи: дерматиты, трещины и экземы, которые усугубляются контактом с влагой и химическими средствами при низких температурах», — подчеркнула Чихринова.

По ее словам, основные ошибки обычно начинаются еще на этапе организации работы. Самая частая — пытаться убирать в том же режиме, что и в теплом помещении: без сокращения смен, дополнительных перерывов и смены одежды, сказала эксперт. Чтобы снизить вред от холода и влажности, работа должна быть четко регламентирована, предупредила Чихринова. Она рекомендовала сокращать непрерывное время уборки до 40–60 минут и делать обязательные перерывы на обогрев в теплом помещении не реже одного раза в час.

Общая продолжительность смены в холодных условиях должна быть меньше стандартной на 20–30%, заключила эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить машину к перепадам температур.
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+