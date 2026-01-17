Названы проблемы при уборке помещений зимой

Зимой некоторые помещения — подвалы, склады и другие — слабо отапливаются, и там привычные правила клининга перестают работать. Расходы на уборку холодных помещений могут вырасти на 20–40%, сказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

«В целом затраты на клининг в холодных помещениях выше, чем в теплых. С учетом дополнительных перерывов, специальной одежды, профессиональных средств и снижения производительности расходы могут вырасти на 20–40%. При этом правильная организация процесса и подбор подходящего оборудования позволяют удерживать рост затрат ближе к нижней границе этого диапазона и одновременно существенно снизить риски заболеваний», — отметила Чихринова.

По словам эксперта, работа в холодных помещениях также заметно повышает опасность для здоровья. Чихринова сослалась на данные Роспотребнадзора и отраслевых исследований в сфере охраны труда, согласно которым при температуре ниже +10°C риск простудных и воспалительных заболеваний возрастает в 1,5–2 раза, а при сочетании холода и повышенной влажности — до 2,5 раза.

Дополнительную нагрузку получают суставы и дыхательная система, а из-за снижения чувствительности рук повышается риск травм и микроповреждений кожи, предупредила эксперт.

«На фоне таких условий чаще всего проявляются заболевания верхних дыхательных путей: бронхиты, обострения астмы. Со стороны опорно-двигательного аппарата: боли в суставах, воспаления связок, усиление симптомов артрита. Отдельная проблема — состояние кожи: дерматиты, трещины и экземы, которые усугубляются контактом с влагой и химическими средствами при низких температурах», — подчеркнула Чихринова.

По ее словам, основные ошибки обычно начинаются еще на этапе организации работы. Самая частая — пытаться убирать в том же режиме, что и в теплом помещении: без сокращения смен, дополнительных перерывов и смены одежды, сказала эксперт. Чтобы снизить вред от холода и влажности, работа должна быть четко регламентирована, предупредила Чихринова. Она рекомендовала сокращать непрерывное время уборки до 40–60 минут и делать обязательные перерывы на обогрев в теплом помещении не реже одного раза в час.

Общая продолжительность смены в холодных условиях должна быть меньше стандартной на 20–30%, заключила эксперт.

