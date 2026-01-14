Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Сбер запустил пилот по автоматическому применению карт лояльности при оплате

Сбер и «ВкусВилл» запустили пилот бесшовного применения бонусов при оплате
Shutterstock

Сбер запустил пилотный проект, позволяющий клиентам банка и торговых сетей автоматически использовать карты лояльности при оплате покупок. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первым партнером проекта стала сеть «ВкусВилл». Так, в рамках пилота клиенты Сбера могут применять свою карту лояльности магазина без дополнительных действий. Для этого достаточно оплатить покупку со счета в банке через биометрические сервисы «Вжух», «Улыбкой», картой, QR-кодом или NFC.

Отмечается, что карта лояльности сети сохраняется в приложении «СберБанк Онлайн» при первой оплате. При последующих покупках не требуется ни называть номер телефона, ни предъявлять физическую карту. При этом бонусы будут начисляться и списываться автоматически.

«Привилегии по карте «ВкусВилл» применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом клиенты также смогут увидеть количество бонусов, начисленных за покупку по программе лояльности «ВкусВилла», — уточнили в Сбере.

В текущий момент сервис работает в ограниченном числе магазинов. По итогам пилота технология будет развернута во всех точках сети.

В Сбере отметили, что банк планирует создать универсальное решение, которое будет обеспечивать выгоду клиентам и ритейлерам непосредственно в процессе оплаты, без дополнительных шагов на кассе.

Кроме того, предполагается, что в 2026 году сервис станет доступен не только крупным федеральным сетям, но и предприятиям, использующим кассовое решение «Эвотор» и программу лояльности «ЭвоБонус».
 
Теперь вы знаете
Нейропузырь. 3 причины, почему рынок ИИ должен рухнуть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+