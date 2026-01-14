Сбер запустил пилот по автоматическому применению карт лояльности при оплате

Сбер запустил пилотный проект, позволяющий клиентам банка и торговых сетей автоматически использовать карты лояльности при оплате покупок. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первым партнером проекта стала сеть «ВкусВилл». Так, в рамках пилота клиенты Сбера могут применять свою карту лояльности магазина без дополнительных действий. Для этого достаточно оплатить покупку со счета в банке через биометрические сервисы «Вжух», «Улыбкой», картой, QR-кодом или NFC.

Отмечается, что карта лояльности сети сохраняется в приложении «СберБанк Онлайн» при первой оплате. При последующих покупках не требуется ни называть номер телефона, ни предъявлять физическую карту. При этом бонусы будут начисляться и списываться автоматически.

«Привилегии по карте «ВкусВилл» применятся в момент оплаты любым методом на терминале банка с биометрией. При этом клиенты также смогут увидеть количество бонусов, начисленных за покупку по программе лояльности «ВкусВилла», — уточнили в Сбере.

В текущий момент сервис работает в ограниченном числе магазинов. По итогам пилота технология будет развернута во всех точках сети.

В Сбере отметили, что банк планирует создать универсальное решение, которое будет обеспечивать выгоду клиентам и ритейлерам непосредственно в процессе оплаты, без дополнительных шагов на кассе.

Кроме того, предполагается, что в 2026 году сервис станет доступен не только крупным федеральным сетям, но и предприятиям, использующим кассовое решение «Эвотор» и программу лояльности «ЭвоБонус».