Проект набережной Гребного канала от застройщика GloraX не прошел экспертизу

Дочерняя структура девелопера GloraX не смогла получить положительное заключение госэкспертизы по проекту набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

Компания «СЗ Берег» не согласовала проектно-сметную документацию на строительство объекта, и по итогам рассмотрения было выдано отрицательное заключение. Об этом написал Telegram-канал «Домострой».

Документацию для проекта готовили «Истоки», «Севзапмостпроект» и «Уралгеопроект». При отрицательном решении экспертизы проект в текущем виде не считается прошедшим проверку, а значит, его необходимо доработать с учетом замечаний и повторно направлять на рассмотрение.

Отрицательное заключение обычно означает, что у экспертов возникли вопросы к отдельным решениям или расчетам в проектно-сметной части. Для застройщика это повышает риски сдвига сроков, ведь пока документы не будут скорректированы и согласованы, двигаться дальше по процедурам реализации проекта затруднительно.

Ранее девелопер ПИК сильно сдвинул сроки сдачи ЖК в Москве.