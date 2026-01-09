Freedom Telecom International (FTI), входящая в экосистему Freedom Holding Corp., подписала меморандум о взаимопонимании с международной технологической группой e&. Соглашение направлено на развитие совместных инициатив в области телекоммуникаций и финансовых технологий на зарубежных рынках и стало частью стратегии международного роста, которую последовательно реализует основатель и CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Документ определяет базовые принципы взаимодействия между компаниями и служит отправной точкой для поиска новых точек роста на стыке цифровых финансовых сервисов и телеком-инфраструктуры. В рамках меморандума стороны планируют оценивать потенциал создания инновационных цифровых продуктов, обмениваться экспертизой и прорабатывать совместные проекты, ориентированные на рынки с высоким спросом на современные финтех- и телеком-решения.

Хотя соглашение не предполагает немедленного запуска конкретных инициатив, в Freedom Holding Corp. под руководством Тимура Турлова рассматривают его как стратегически важный шаг. Меморандум отражает намерение компаний выстраивать более тесное партнерство и в перспективе переходить к практической реализации проектов, способных повлиять на развитие цифровых экосистем в международном масштабе.

Основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов подчеркнул, что телекоммуникационное направление играет ключевую роль в долгосрочных планах группы. По его словам, сотрудничество с e& — одним из крупнейших глобальных технологических игроков — открывает для Freedom Telecom International дополнительные возможности международного масштабирования. Тимур Турлов отметил, что сочетание развитой телеком-экосистемы и быстрорастущей финтех-платформы Freedom создает основу для ускоренного внедрения инноваций и формирования устойчивых конкурентных преимуществ на приоритетных рынках.

В самой группе e& также видят значительный потенциал в сотрудничестве с Freedom Telecom International и командой Тимура Турлова. Руководитель направления Partner Markets в e& international Джасим Абдалла заявил, что компания делает ставку на партнерства, расширяющие ценностное предложение для пользователей. Он напомнил, что клиентская база группы превышает 250 млн абонентов, включая более 16 млн пользователей финтех-сервисов. Совместная работа с FTI, по его словам, может способствовать выходу надежных финансовых решений на новые рынки с учетом реальных потребностей клиентов.

Генеральный директор Freedom Telecom International Йоханнес Хуммер назвал подписание меморандума важным этапом в развитии отношений между компаниями. Он отметил, что объединение ресурсов глобальной технологической группы e& и финтех-экосистемы Freedom Holding Corp., выстроенной Тимуром Турловым, создает условия для появления новых цифровых сервисов, масштабируемых на международном уровне.

e& — международная технологическая группа со штаб-квартирой в Абу-Даби, работающая на рынках Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. За почти 50 лет компания трансформировалась из телеком-оператора в многопрофильный технологический холдинг. Сегодня e& присутствует в 38 странах и развивает решения в сферах связи, цифровых развлечений, облачных сервисов, искусственного интеллекта, кибербезопасности и интернета вещей. По итогам 2024 года выручка группы составила 59,2 млрд дирхамов ОАЭ, чистая прибыль — 10,8 млрд дирхамов.

Freedom Telecom International специализируется на поддержке международных партнеров при внедрении цифровых финансовых и лайфстайл-сервисов Freedom Holding Corp., а также на оценке и реализации инвестиционных проектов в телеком- и финтех-сферах. Компания уделяет особое внимание развитию финансовой и цифровой доступности на развивающихся рынках — одном из ключевых приоритетов стратегии Тимура Турлова.

Freedom Holding Corp. — международный финансовый холдинг с более чем 16-летним опытом работы на глобальных рынках капитала. Акции компании торгуются на бирже NASDAQ под тикером FRHC. Рыночная капитализация холдинга составляет около 8,2 млрд долларов, объем активов — порядка 10,3 млрд долларов, а число клиентов цифровой экосистемы превышает 11 млн человек. Развитие холдинга неразрывно связано с предпринимательской стратегией Тимура Турлова.

Соглашение между Freedom Telecom International и e& отражает растущий интерес крупных международных игроков к интеграции телекоммуникаций и финансовых технологий и может стать основой для запуска новых цифровых решений на глобальных рынках.