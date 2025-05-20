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Поставки китайских смартфонов и ноутбуков в Россию резко сократились

Поставки смартфонов из Китая в Россию в апреле сократились на 15%
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Поставки смартфонов из Китайской народной республики в Россию в апреле сократились на 15% по сравнению с мартом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы.

Также из Китая стало приезжать меньше ноутбуков и игровых приставок.

По итогам апреля этого года Китай экспортировал в Россию смартфонов на $122,1 млн, что на 15% меньше, чем месяц назад, и на 2% меньше в годовом выражении. При этом в физическом выражении объем поставок достиг 419 тонн против 489 тонн месяцем ранее. В общем экспорте смартфонов из Китая РФ опустилась на 12-е место с 16-го.

Импорт китайских ноутбуков и планшетов снизился втрое в месячном выражении и в полтора раза в годовом, до $63,6 млн. Китайских игровых приставок в Россию в апреле было отправлено в 1,3 раза меньше, чем в марте (на $3,8 млн).

В апреле Samsung обошла Apple по числу проданных в мире смартфонов.

Ранее были названы десять самых выгодных для покупки в мае смартфонов.

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