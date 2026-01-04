Размер шрифта
Россиян предупредили о подорожании окон

MELKE: цены на окна в России вырастут на 10-15% в 2026 году
Стоимость оконных систем в России в 2026 году увеличится на 10–15% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.

По его оценке, типовое двухстворчатое окно (профиль 70 мм) «под ключ», которое в 2025 году стоило около 33,5 тыс. рублей, в 2026-м обойдется покупателям примерно в 38,5 тыс. рублей.

«Рост связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, это инфляция и удорожание материалов. В 2026 году ПВХ-профили, стеклопакеты, алюминий и фурнитура могут подорожать на 10–20% из-за экономической нестабильности и логистических сложностей. Во-вторых, на конечную цену повлияет повышение базовой ставки НДС до 22%, которое вступит в силу 1 января 2026 года. Это увеличит налоговую нагрузку на производителей и может добавить к стоимости продукции еще 1–2%», — отметил Петюшин.

Эксперт добавил, что экономить на качестве оконных систем не стоит, однако оптимизировать расходы возможно. Во-первых, покупать окна лучше напрямую у производителя — это позволяет избежать дилерских наценок, которые в сегменте могут быть существенными, рекомендовал Петюшин. Во-вторых, монтаж нужно доверять профессионалам — даже качественная система будет работать хуже при неправильной установке, а переделка впоследствии обойдется дороже, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить частный дом к зиме.

