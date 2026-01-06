В Центробанке оценили перспективы биткоина заменить золото

Биткоин в ближайшие годы вряд ли сможет вытеснить золото или стать для него полноценной альтернативой из-за высокой степени монополизации крипторынка. Такое мнение высказал экс-первый зампред Банка России Олег Вьюгин в интервью Александру Соколовскому, материалы беседы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

По его оценке, теоретически капитализация биткоина может приблизиться к показателям золота, однако сильная зависимость курса криптовалюты от действий крупных держателей и высокая манипулируемость делают рынок крайне нестабильным и трудно прогнозируемым. Именно это, по словам Вьюгина, ограничивает потенциал биткоина как защитного актива.

В то же время эксперт указал, что ограниченная эмиссия биткоина является его преимуществом по сравнению с долларом, поскольку предложение криптовалюты изначально зафиксировано на программном уровне и не подвержено инфляционному размыванию. Он отметил, что активы, номинированные в биткоинах, в долгосрочной перспективе сохраняют свою внутреннюю стоимость.

Вьюгин также предположил, что цена одной и той же акции, выраженная в биткоинах, в начале 2026 и 2031 годов будет сопоставимой. Это означает, что рост курса криптовалюты может увеличивать доход инвестора в долларовом выражении, не меняя фундаментальную стоимость самого актива. Исходя из этого, эксперт считает вероятным дальнейший рост биткоина по отношению к доллару в долгосрочной перспективе.

Ранее выяснилось, что максимальный курс биткоина составит $140 тыс. в 2026 году.