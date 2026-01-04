Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

В России за год больше всего выросли зарплаты у издателей ПО

РИА Новости: средняя зарплата в России достигла почти 100 тыс. рублей в октябре
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

За последний год наиболее заметный рост зарплат в России зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — их доходы увеличились на 137 тыс. рублей к концу октября. Такие данные получены РИА Новости на основе статистики.

В среднем по стране зарплата за 12 месяцев выросла на 13,1 тыс. рублей и составила 99,7 тыс. рублей. При этом рост трудовых доходов наблюдался в 258 сферах деятельности, а снижение — только в семи.

Кроме издателей ПО, значительное увеличение зарплат отмечено у рыболовов — на 69 тыс. рублей, сотрудников холдинговых компаний — на 55,5 тыс., работников в сфере аренды интеллектуальной собственности — на 50,7 тыс., а также разработчиков строительных проектов — на 46,3 тыс. рублей.

Наибольшее падение средних зарплат произошло в инвестиционных фондах, где доходы снизились на 57,4 тыс. рублей за год.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает премии и считается до вычета налогов, включая доходы всех сотрудников, в том числе с высокими заработками.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам продолжат делать перерасчет страховых пенсий.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559087_rnd_7",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+