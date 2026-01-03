Размер шрифта
В Госдуме спрогнозировали рекордную прибыль банков в 2026 году

Депутат Аксаков: прибыль банков в 2026 году может вернуться на уровень 2024 года
В Госдуме ожидают, что прибыль российских банков в 2026 году может снова достичь рекордного уровня, зафиксированного в 2024 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в 2024 году чистая прибыль банков РФ достигла рекордных 4,039 трлн рублей, превысив показатель 2023 года в 3,3 трлн рублей. При этом Банк России в ноябре уточнил прогноз по прибыли на 2025 год — ожидается уровень 3,2–3,5 трлн рублей, ближе к верхней границе диапазона.

Аксаков отметил, что восстановление рекордной прибыли в 2026 году будет возможно благодаря росту объемов кредитования по мере снижения ключевой ставки. В 2024 году высокие доходы банков были обеспечены активным кредитованием, деловой активностью и снижением отчислений в резервы.

Депутат также пояснил, что в 2025 году прибыль может снизиться примерно на десять процентов из-за замедления кредитования при высоких ставках, ужесточения регулирования, увеличения резервов по потенциально проблемным кредитам, роста операционных расходов и уменьшения процентных доходов.

Ранее россиян предупредили, что вложения во вторичку и флиппинг в 2026 году будут провальны.

