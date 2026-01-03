Размер шрифта
Франция вернулась в список основных поставщиков игристого в Россию

Comtrade: Франция вернулась в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Италия по итогам января–сентября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию, а Франция впервые с 2022 года вернулась в пятерку основных экспортеров. Это следует из подсчетов РИА Новости на основе открытых данных и статистики платформы ООН Comtrade.

Согласно данным агентства, Италия возглавила рейтинг с объемом поставок на $93,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 7%. Второе и третье места, как и годом ранее, заняли Латвия и Польша — почти $61 млн и $9,6 млн соответственно, при этом их поставки снизились на 6% и 24%.

Франция расположилась на четвертой строчке, увеличив экспорт игристого вина в Россию до $8,2 млн — рост составил 8,2 раза за год. Замкнула пятерку Армения, которая поставила продукции на $4,2 млн, почти вдвое превысив прошлогодний показатель.

В десятку крупнейших поставщиков также вошли Испания (около $3 млн), Литва ($2,7 млн), Португалия ($2,5 млн), Грузия ($1,3 млн) и Германия ($836 тыс.).

Ранее Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию, потеснив Германию.

