«ИНВИТРО» объявила о рестайлинге

Частная медицинская компания «ИНВИТРО» объявила о смене позиционирования и ресталинге в связи с расширением спектра услуг.

Компания «ИНВИТРО» активно развивает сеть собственных клиник и направление MedTech. Как отметили в компании, новый стиль отражает эволюцию бренда и ставку «ИНВИТРО» на простую, быструю и удобную заботу о здоровье.

Как отметил совладелец холдинга «ИНВИТРО» Роман Мирончик, рынок меняется, поэтому сейчас уже недостаточно просто оказывать качественные медицинские услуги.

«Современный пациент ценит скорость, доступность и удобство. Совместить это с качеством можно только через MedTech. Мы активно развиваемся в этом направлении: внедряем новые технологические решения в работу лаборатории и создаем цифровые сервисы для пациентов», — сказал он.

Также директор по маркетингу «ИНВИТРО» Оксана Жданович рассказала, что долгосрочная стратегия компании строится на развитии многофункциональных клиник.

«В основу обновленного бренда легла идея health heroes — территории, объединяющей всех, кто заботится о здоровье. Врач в новой концепции — ключевая фигура и герой, приходящий на помощь в нужный момент», — сказала она.

По словам креативного директора «ИНВИТРО» Дарьи Колесниковой, главной задачей было изменить консервативный образ медицины как сложной и неудобно сферы.

«Новый визуальный язык — динамичный, узнаваемый и гибкий: обновлены логотип и цвета, создан собственный шрифт, фирменные фреймы, фотостиль и иллюстрации. Все элементы работают на образ медицины как быстрой, понятной и проактивной», — сказала она.

В «ИНВИТРО» отметили, что рестайлинг разработали совместно с агентством DEPOT и адаптировали для разных рынков, среди которых Россия, Белоруссия, Казахстан и другие.