Российским предпринимателям упростили удаленную процедуру регистрации бизнеса

Альфа-Банк представил новый сервис, с помощью которого предприниматели смогут регистрировать бизнес и открывать банковский счет в онлайне, сообщает пресс-служба банка.

Теперь мобильные банкиры привезут клиенту на подпись согласие на электронную цифровую подпись, а затем все процедуры проведут в онлайн-формате.

Также в Альфа-Банке отметили, что, если бизнес уже был зарегистрирован, а предприниматель хочет открыть счет в банке, то мобильные банкиры привезут клиенту документы для присоединения к электронному документообороту. Всего за 9 месяцев 2025 года более 100 тыс. клиентов открыли счет таким способом.

«Мы максимально упрощаем для наших клиентов процесс взаимодействия с банком: сейчас клиенту достаточно изъявить желание открыть бизнес или счет для бизнеса — наш мобильный банкир приедет к нему в условленное время, все подробно расскажет, подпишет клиенту документы и прямо на встрече поможет открыть счет», — рассказал главный операционный директор Альфа-Банка Нино Кодуа.

Как отметили в Альфа-Банке, всего в банке 6,5 тыс. мобильных банкиров, которые работают более чем в 30 тыс. населенных пунктах в России.