Эксперт оценил значение ввода в строй первого российского танкера для перевозки СПГ

Ввод в эксплуатацию газовоза «Алексей Косыгин» является важным этапом в развитии Северного морского пути и реализации российских проектов по сжиженному природному газу. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов в колонке для газеты «Ведомости».

Эксперт отметил, что запуск первого построенного в стране танкера для перевозки СПГ имеет принципиальное значение, поскольку газовозы ледового класса обеспечивают технологическую независимость России при создании арктической инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути.

Ранее суда подобного типа заказывались исключительно за рубежом, а их производство относится к числу наиболее сложных технологических процессов в мировом судостроении.

Эксперт подчеркнул, что отсутствие газовозов, способных работать в суровых северных условиях, долгое время оставалось одним из ключевых ограничений для развития российских СПГ-проектов. После присоединения Южной Кореи к антироссийским санкциям стало очевидно, что рассчитывать можно только на собственные производственные мощности, несмотря на отсутствие у страны опыта создания таких судов.

Говоря о характеристиках газовоза, Андрианов отметил, что судно ледового класса Arc7 способно самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров и фактически выполнять функции ледокола.

Андрианов напомнил, что ранее звучали скептические оценки, согласно которым Россия без доступа к зарубежным технологиям не сможет сформировать собственный флот для перевозки СПГ, что поставило бы под угрозу планы по наращиванию экспорта до 100 млн тонн в год. Однако ввод в строй «Алексея Косыгина», ставшего головным судном серии, опроверг эти прогнозы.

Отдельно эксперт подчеркнул высокий уровень технологической и экологической безопасности судна.

Эксперт также обратил внимание на потенциал судоверфи «Звезда», оператором которой является «Роснефть».

По оценке Андрианова, ввод в эксплуатацию «Алексея Косыгина» позволяет говорить о вхождении России в 2026 год с новым уровнем уверенности в перспективах отечественной СПГ-индустрии и ее роли на мировом энергетическом рынке.