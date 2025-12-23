Объем потребления алюминиевых продуктов в России приблизился к рекордным показателям

Потребление алюминиевых продуктов в РФ в 2025 году может составить 1,16 млн тонн

Потребление российских алюминиевых продуктов в 2025 году за вычетом экспорта, по предварительным оценкам, составит 1,16 млн тонн, что станет вторым показателем после рекордного 2024 года. Об этом говорится в презентации главного аналитика Алюминиевой ассоциации Снежаны Равлюк.

Отмечается, что национальное потребление алюминия напрямую связано с уровнем развития экономики и объемом ВВП. Снижение показателя в 2025 году связано со спадом в строительной отрасли и общим замедлением российской экономики.

При этом, по словам Равлюк, рост потребления алюминиевых продуктов в России носит долгосрочный характер и является позитивным трендом, поскольку алюминий используется в высокотехнологичных отраслях, а также вытесняет менее экологичные и менее эффективные материалы.

В мире транспортное машиностроение вытеснило стройку с роли самой перспективной отрасли для роста потребления алюминия — это связано, в том числе, с развитием скоростного железнодорожного транспорта, быстрым ростом популярности электромобилей, отметил директор по развитию рынков РУСАЛа Евгений Васильев.

Но в России, по словам Васильева, потенциал применения алюминиевых решений в строительстве все еще настолько велик, что именно стройка в ближайшие десять лет должна быть ведущим драйвером роста для переработчиков алюминия. Третьим крупным драйвером потребления является упаковочная отрасль, добавил он.

Согласно презентации, к 2035 году ежегодное потребление алюминиевых продуктов в России может увеличиться на 800 тыс. тонн. В частности, в стране сохраняется значительный потенциал применения алюминия в строительстве, которое в ближайшие 10 лет может стать ведущим драйвером роста для переработчиков.

Строительная отрасль, по оценке Снежаны Равлюк, способна обеспечить около 300 тыс. тонн дополнительного ежегодного потребления алюминия к 2035 году.

Машиностроение может добавить еще порядка 150 тыс. тонн в год — за счет локализации автопрома, включая производство электромобилей.

Только производство алюминиевых банок может обеспечить около 120 тыс. тонн дополнительного потребления алюминия в год. Сегмент демонстрирует наиболее стабильный спрос на российском рынке: за пять лет спрос на такую тару вырос вдвое.

Дополнительно около 90 тыс. тонн алюминия в год может обеспечить энергетика — за счет обновления изношенных сетей и внедрения новых сплавов в кабельной промышленности.