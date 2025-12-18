На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере заявили, что ИИ-агенты предотвращают выгорание

В Сбере сообщили о росте эффективности команд с виртуальными сотрудниками
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Команды, использующие виртуальных сотрудников на базе искусственного интеллекта, демонстрируют более высокую эффективность по сравнению с другими коллективами. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, ИИ-агенты в Сбере сегодня берут на себя выполнение рутинных задач, в том числе работу с электронными таблицами и подготовку презентаций. Ведяхин отметил, что подобная нагрузка не способствует росту профессиональных компетенций и часто приводит к выгоранию и разочарованию. Виртуальные сотрудники позволяют этого избежать.

При этом одним из ключевых вызовов при внедрении ИИ-агентов, по словам топ-менеджера Сбера, остается достижение высокой точности их работы. Как рассказал Ведяхин, базовая точность агента после создания составляет порядка 50%, а повышение этого показателя до 70% может занимать от нескольких дней до недели. Точность работы человека оценивается на уровне 85%.

«Чтобы довести ИИ-агента до точности 80–85%, требуется около месяца, а для достижения показателей выше 90% в отдельных случаях уходит до полугода», — отметил он.

В Сбере также применяют строгие критерии отбора проектов с использованием ИИ-агентов. Как уточнил Ведяхин, банк рассматривает только те кейсы, в которых внедрение технологий позволяет добиться существенного эффекта — в частности, роста выручки или сокращения времени выполнения процессов не менее чем на 50%.

