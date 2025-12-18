В Сбере отметили поддержку национального проекта экономики данных

Национальный проект экономики данных очень хорошо поддерживает развитие искусственного интеллекта (ИИ), рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«От лица Альянса в сфере ИИ могу сказать, что мы видим в нем много плюсов и поддержку», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что министерство экономического развития РФ и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций помогают индустрии в части образования и работы с исследовательскими центрами.

«Бизнесу очень дорого и сложно делать долгосрочные исследования. Мы делаем постановки задач, мы софинансируем все это, и мы видим реальную пользу. И за это очень благодарим наших коллег в правительстве РФ», — сказал он.

По словам Ведяхина, ярким примером работы ИИ является «Прямая линия президента».

«ИИ помог практически моментально разобрать все обращения граждан и понять, на какие следует обратить особое внимание. Он не только будет разбирать, но и ставить правильные задачи для соответствующих федеральных органов исполнительной власти и регионов», — заключил Ведяхин.