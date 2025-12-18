На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банк ДОМ.РФ готовит новый выпуск паев фонда финансирования жилой недвижимости

Евгений Одиноков/РИА Новости

Банк ДОМ.РФ готовит дополнительный выпуск паев закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) по финансированию жилой недвижимости на сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что решение связано со спросом со стороны инвесторов.

«С учетом высокого спроса в ближайшее время сделаем дополнительный выпуск паев на сумму около 1,5 млрд рублей», — рассказал директор по структурному финансированию Банка ДОМ.РФ Эльдар Асадуллаев.

В банке добавили, что пилотный выпуск паев ЗПИФ «Финансирование жилой недвижимости-1» на сумму 1 млрд рублей практически полностью реализован. Отмечается, что он стал первым на российском рынке проектом секьюритизации проектного финансирования.

Пайщики фонда становятся косвенными кредиторами застройщика одного из крупнейших жилых проектов Москвы и получают доступ к доходности по кредиту. Ожидаемая доходность паев — уровень ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3-4 процентных пункта.

Выплаты будут привязаны к вводу в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса и раскрытию эскроу-счетов застройщика.

Дополнительный выпуск паев фонда квалифицированные инвесторы смогут приобрести на Московской бирже, а также при обращении к сотрудникам управления частным капиталом Банка ДОМ.РФ.

