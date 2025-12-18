Банк ДОМ.РФ готовит новый выпуск паев фонда финансирования жилой недвижимости

Банк ДОМ.РФ готовит дополнительный выпуск паев закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) по финансированию жилой недвижимости на сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Уточняется, что решение связано со спросом со стороны инвесторов.

«С учетом высокого спроса в ближайшее время сделаем дополнительный выпуск паев на сумму около 1,5 млрд рублей», — рассказал директор по структурному финансированию Банка ДОМ.РФ Эльдар Асадуллаев.

В банке добавили, что пилотный выпуск паев ЗПИФ «Финансирование жилой недвижимости-1» на сумму 1 млрд рублей практически полностью реализован. Отмечается, что он стал первым на российском рынке проектом секьюритизации проектного финансирования.

Пайщики фонда становятся косвенными кредиторами застройщика одного из крупнейших жилых проектов Москвы и получают доступ к доходности по кредиту. Ожидаемая доходность паев — уровень ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3-4 процентных пункта.

Выплаты будут привязаны к вводу в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса и раскрытию эскроу-счетов застройщика.

Дополнительный выпуск паев фонда квалифицированные инвесторы смогут приобрести на Московской бирже, а также при обращении к сотрудникам управления частным капиталом Банка ДОМ.РФ.