В Сбере оценили эффект от применения ИИ в работе с бизнесом

Сегодня в Сбере самым важным считают использование генеративного искусственного интеллекта в написании программного кода и помощь разработчикам для более быстрого и эффективного создания решений. Об этом рассказал на конференции Сбера FI Day ИИ & Блокчейн «Цифровые горизонты будущего» заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

Он объяснил, что данные меры сделают более быстрым и гибким создание финансовых продуктов, так как они так или иначе связаны с технологиями.

Вторым важным направлением Попов назвал использование ИИ для обслуживания клиентов, в первую очередь в чатах и мессенджерах, в которых клиенты общаются с банками. AI-агенты уже помогают прочитать запрос пользователя, подготовить ему грамотный ответ и переадресовать его на нужные сервисы банка.

Также Попов рассказал о планах Сбербанка по использованию искусственного интеллекта для ускорения процесса кредитования среднего бизнеса.

«Мы поставили перед собой задачу сделать так, чтобы в конце этого года 50% простых кредитных сделок для корпоративных клиентов из среднего бизнеса, унифицированных, как мы их называем, проходили полностью без участия человека», — сообщил зампред Сбера.

По его словам, тестирование продукта показало, что все этапы оформления кредита занимают около 10 минут с момента подачи заявки до поступления денег на счет клиента.

Попов также отметил, что Сбер является одним из опорных банков по обслуживанию МСП, он выдает каждый второй кредит в этом сегменте. Предполагается, что эффект от применения искусственного интеллекта для работы по направлению кредитование МСП составляет примерно 177 млрд рублей.