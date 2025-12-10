На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер спрогнозировал оживление российского рынка недвижимости

Ведяхин: аналитики Сбера ожидают рост продаж жилой недвижимости на 7%
Пресс-служба Сбера

Аналитики Сбера наблюдают оживление российского рынка недвижимости и с умеренным позитивом смотрят на 2026 год. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, Сбер изучает различные сценарии, когда проводит собственные стресс-тесты. По прогнозам аналитиков банка, даже с учетом всех возможных негативных факторов, сценарий сильного падения цен на рынке жилой недвижимости маловероятен.

В базовом прогнозе, рассказал Ведяхин, банк ожидает на рынке рост цен на 5% и рост продаж на 7% по сравнению с 2025 годом.

«Нам удалось сохранить хорошее качество портфеля жилой недвижимости. Доля кредитов, которые требуют более пристального внимания, остается на приемлемом уровне», — отметил топ-менеджер Сбера.

Он добавил, что большинство клиентов банка сформировали достаточный запас капитала и благодаря этому смогли сохранить устойчивость даже при текущих высоких ставках.

Также, по его мнению, высокая ключевая ставка и частые изменения условий программ господдержки стимулировали российские компании АПК пересмотреть подходы к финансированию, сделав их более консервативным.

Кроме того, российские нефтегазовые компании, как отметил Ведяхин, реализовались новое направления развития — на восток.

«Основное давление на нефтегазовый сектор сегодня оказывает укрепление рубля и снижение цен на нефть. Однако если посмотреть на отрасль с точки зрения фундаментальной перестройки, которую она провела за последние несколько лет, то можно отметить, что компании отрасли продемонстрировали беспрецедентную адаптивность», — подчеркнул он.

Ведяхин считает, что российские нефтегазовые компании осуществили один из самых масштабных, быстрых и эффективных разворотов торговых потоков в современной истории. До 80% экспорта нефти было перенаправлено с европейского направления на страны Азиатско-Тихоокеанского региона всего за несколько месяцев.

«И несмотря на то, что российские нефть и нефтепродукты продаются с дисконтами и это выглядит как прямые потери российской экономики, стратегически такие решения позволили реализовать перенаправление на восток», — полагает Ведяхин.

Он добавил, что Сбер укрепляет свою роль одного из ведущих институтов развития экономики страны: 48% портфеля приходится на инвестиционные и проектные кредиты. «Мы становимся ключевым партнером для корпоративных клиентов всех сегментов, что позволяет диверсифицировать портфель», — резюмировал Ведяхин.

