Сбер объявил лауреатов Научной премии 2025 года

Сбер провел в Москве торжественную церемонию награждения лауреатов Научной премии — 2025. Об этом сообщает пресс-службу банка.

Высокую награду получили ученые, чьи открытия открывают новые возможности для развития страны и повышения качества жизни россиян.

В этом году общий призовой фонд премии составил более 100 млн рублей. На участие в ней поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем в прошлом году. Большинство работ (214) участвовали в трех основных номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная».

Каждый из трех лауреатов в основных номинациях получил по 30 млн рублей. Молодые исследователи в категории «AI в науке» получили по 5 млн рублей, а также по 1 млн рублей на облачные вычисления для дальнейших исследований.

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф подчеркнул, что эта премия стала способом сказать спасибо людям, посвятившим себя науке, а также способом вдохновить большое количество молодых ученых.

«Я не знаю более значимой работы, чем работа ученого. Наука — очень сложное дело. Необходимо иметь недюжинный талант, но самое главное — упорство. Нужно 99 раз попробовать и не бросить эти попытки, чтобы на сотый раз получилось. Наша премия — способ поддержать людей в этом упорном труде и показать, что мы в них верим», — отметил он.

Премии в номинации «Цифровая вселенная» был удостоен член-корреспондент РАН Роман Соловьев за создание методов проектирования интегральных схем с ИИ и реализацию нейросетей в системах на кристалле. В номинации «Физический мир» премии удостоен академик РАН Сергей Кривовичев за новые подходы в науках о Земле и создание минералоподобных материалов.

В свою очередь, член-корреспондент РАН Борис Алексеев стал лауреатом в номинации «Науки о жизни» за прорывные методы лечения рака предстательной железы и молекулярную диагностику.

В категории «AI в науке» победителями стали руководитель группы теоретической химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Михаил Медведев — за развитие цифровой химии на основе ИИ, а также научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Дмитрий Пензар — за нейросети для конструирования ДНК и управления генами. Победитель в номинации «AI в науке. Цифровая вселенная» в этом году не определен.