На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Обмана здесь нет»: российские ювелиры призвали не бороться с пустым золотом

«Гильдия ювелиров»: спрос на полое золото растет из-за высоких цен на ювелирку
true
true
true
close
Shutterstock

Среди россиян растет количество жалоб на полые, то есть пустые внутри золотые украшения. Это объясняется тем, что цены на ювелирку слишком высокие, поэтому подобные изделия – это хороший вариант для тех, кто не готов платить больше. Если заполнять их другим, дешевым металлом – например, латунью, то это будет уже бижутерия, объяснил НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

«Бороться с подобными вещами не надо. Если кому-то нравится дизайн крупных изделий, но при этом денег не хватает на покупку полновесного изделия, полое изделие – это выход, — пояснил эксперт. — У человека есть выбор. Не все готовы платить столько, на сколько дорожает золото. Здесь нет никакого обмана и подвоха».

По словам Збойкова, производитель не обязан указывать в описании к изделию, является оно полым или нет. Что касается его долговечности, то все зависит от аккуратности владельца – если просто носить украшение, с ним ничего не случится, считает ювелир. По сути, речь идет просто о технологии изготовления, которая позволяет делать украшения доступнее. Если использовать другой вариант и наполнять изделия дешевым металлом, то это будет уже не ювелирка, а бижутерия. До тех пор, пока в украшении нет посторонних металлов и материалов, нарушением факт их «полости» не является, заключил специалист.

До этого ювелир, блогер Олег Моргун назвал ложью сообщение о том, что якобы каждое пятое ювелирное украшение в российских магазинах – это подделка. По его словам, в условиях сегодняшнего «плотного» рынка никто не будет решаться на подделку и рисковать заработанной годами репутацией за условные 50 тысяч рублей. Причем если раньше за такие нарушения могли «пожурить» и наложить небольшой штраф, то сегодня и сумма санкции будет значительной, и магазину грозит закрытие.

Ранее россиянам раскрыли секреты ухода за ювелирными изделиями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами