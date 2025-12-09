«Обмана здесь нет»: российские ювелиры призвали не бороться с пустым золотом

Среди россиян растет количество жалоб на полые, то есть пустые внутри золотые украшения. Это объясняется тем, что цены на ювелирку слишком высокие, поэтому подобные изделия – это хороший вариант для тех, кто не готов платить больше. Если заполнять их другим, дешевым металлом – например, латунью, то это будет уже бижутерия, объяснил НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

«Бороться с подобными вещами не надо. Если кому-то нравится дизайн крупных изделий, но при этом денег не хватает на покупку полновесного изделия, полое изделие – это выход, — пояснил эксперт. — У человека есть выбор. Не все готовы платить столько, на сколько дорожает золото. Здесь нет никакого обмана и подвоха».

По словам Збойкова, производитель не обязан указывать в описании к изделию, является оно полым или нет. Что касается его долговечности, то все зависит от аккуратности владельца – если просто носить украшение, с ним ничего не случится, считает ювелир. По сути, речь идет просто о технологии изготовления, которая позволяет делать украшения доступнее. Если использовать другой вариант и наполнять изделия дешевым металлом, то это будет уже не ювелирка, а бижутерия. До тех пор, пока в украшении нет посторонних металлов и материалов, нарушением факт их «полости» не является, заключил специалист.

До этого ювелир, блогер Олег Моргун назвал ложью сообщение о том, что якобы каждое пятое ювелирное украшение в российских магазинах – это подделка. По его словам, в условиях сегодняшнего «плотного» рынка никто не будет решаться на подделку и рисковать заработанной годами репутацией за условные 50 тысяч рублей. Причем если раньше за такие нарушения могли «пожурить» и наложить небольшой штраф, то сегодня и сумма санкции будет значительной, и магазину грозит закрытие.

