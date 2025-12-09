Дальневосточную и арктическую ипотеку распространят на рынок вторичного жилья

Дальневосточную и арктическую ипотеку распространят на покупку жилья на вторичном рынке в городах с низким уровнем строительства нового жилья. Об этом сообщил Минфин России на официальном сайте.

«Использовать Дальневосточную и арктическую ипотеку можно будет не только для приобретения на первичном, но и на вторичном рынке жилья», — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, нововведение коснется городов, где пока не возводятся многоквартирные дома или их количество на этапе строительства не превышает двух зданий. Узнать о количестве таких домов можно в единой информационной системе жилищного строительства, изучив проектные декларации.

Программа льготного кредитования подразумевает, что купить квартиру можно только в доме, которому не больше 20 лет и который не находится в аварийном состоянии. При этом условия при покупке такого жилья будут аналогичны условиям для приобретения квартиры в новостройке.

Помимо этого, теперь оформить такую ипотеку смогут не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, а также на сухопутных территориях Арктической зоны России.

Ранее россиянам объяснили, как в 2026 году изменится семейная ипотека.