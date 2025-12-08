В Госдуме предложили обязать маркетплейсы учитывать законные скидки

Маркетплейсы должны предоставлять покупателям обязательные скидки, предусмотренные законом, включая льготы для социально уязвимых групп и компенсации за товары ненадлежащего качества. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он выделил несколько категорий обязательных скидок, которые необходимо интегрировать в онлайн-торговлю: снижение цены при продаже некачественного товара, льготы для ветеранов и инвалидов при покупке лекарств, региональные меры поддержки для многодетных семей, а также система Tax Free для иностранных туристов.

«Законное снижение цены — это не маркетинговая акция по усмотрению площадки, а прямое обязательство, вытекающее из норм закона», — сказал Панеш.

В ноябре Центральный банк России после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты, предлагая специальные скидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Ранее глава ВТБ анекдотом прокомментировал спор банков и маркетплейсов.