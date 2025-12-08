На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили обязать маркетплейсы учитывать законные скидки

Депутат Панеш предложил учесть законные скидки в регулировании маркетплейсов
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Маркетплейсы должны предоставлять покупателям обязательные скидки, предусмотренные законом, включая льготы для социально уязвимых групп и компенсации за товары ненадлежащего качества. Об этом РИА Новости заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он выделил несколько категорий обязательных скидок, которые необходимо интегрировать в онлайн-торговлю: снижение цены при продаже некачественного товара, льготы для ветеранов и инвалидов при покупке лекарств, региональные меры поддержки для многодетных семей, а также система Tax Free для иностранных туристов.

«Законное снижение цены — это не маркетинговая акция по усмотрению площадки, а прямое обязательство, вытекающее из норм закона», — сказал Панеш.

В ноябре Центральный банк России после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты, предлагая специальные скидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Ранее глава ВТБ анекдотом прокомментировал спор банков и маркетплейсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами