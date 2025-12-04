Сбер и УК «Первая» открыли российским инвесторам доступ к фондовому рынку Индии

Сбер и управляющая компания «Первая» запустили первый в России инвестиционный продукт, дающий частным инвесторам доступ к фондовому рынку Индии. Об этом сообщает пресс-служба банка

Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Первая — Индия» ориентирован на квалифицированных инвесторов и привязан к динамике индекса Nifty 50 — основного бенчмарка Национальной фондовой биржи Индии (NSE), включающего акции 50 крупнейших компаний страны.

Отмечается, что фонд зарегистрирован в российском правовом поле и управляется УК «Первая». Он позволяет инвесторам получить диверсифицированную экспозицию на ведущие сектора индийской экономики без необходимости прямой работы с зарубежными брокерами, валютным контролем и инфраструктурными барьерами.

«Мы открываем российским клиентам Сбера еще одно окно инвестиционных возможностей — на этот раз в Южной Азии. Наш новый продукт — это удобный способ получить экспозицию на один из ключевых рынков мировой экономики — фондовый рынок Индии. До настоящего момента у российских инвесторов не существовало комфортных решений для персональных вложений в индийские активы, но мы создали новый и эффективный финансовый мост между двумя странами, который позволил нам это реализовать», — отметил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Управляющий директор и главный исполнительный директор NSE Ашишкумар Чаухан подчеркнул стратегическое значение инициативы. По его словам, инициатива отражает высокое доверие к рынкам Индии и углубляет финансовое сотрудничество между Индией и Россией.

«Мы рады поддержать Сбербанк в запуске инвестиционных решений, привязанных к индексу Nifty 50, которые укрепляют потоки капитала и открывают доступ российским инвесторам к растущим акциям индийского рынка с надежным бенчмарком», — сказал он.

Чаухан добавил, что NSE готова развивать сотрудничество со Сбером для укрепления связей между рынками, соблюдения регуляторных стандартов, повышения ликвидности и прозрачности, а также создания новых возможностей для инвесторов обеих стран.