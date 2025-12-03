На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каких городах подешевела аренда квартир

Яндекс Аренда: съемные студии в Казани подешевели почти на 9% по итогам ноября
true
true
true
close
Shutterstock

Цена аренды студий в Казани упала до 32 тыс. рублей с среднем в ноябре (-8,8% за месяц). Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению стоимости съемных студий, рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

«Вместе со значительным снижением ставки аренды отмечался и рост предложения формата — на 12,5% за месяц, в том числе и выход на рынок аренды более бюджетных квартир. В Москве медианная стоимость долгосрочной аренды студий за месяц снизилась до 73 тыс. рублей (-4,1%), в Санкт-Петербурге — до 38 тыс. рублей (-3,9%), в Краснодаре — до 21 тыс. рублей (-2,7%)», — отметили в пресс-службе сервиса.

Съемные однушки больше всего подешевели в Краснодаре (25 тыс. рублей в среднем, -1,3%), Омске (22 тыс. рублей, -2,3%), Казани (34 тыс. рублей, -2,4%), Самаре (30 тыс. рублей, -3,3%), Санкт-Петербурге (46 тыс. рублей, -3,7%) и Волгограде (23 тыс. рублей в среднем, -5,5%).

Цены на аренду двушек больше всего снизились в Санкт-Петербурге (65 тыс. рублей, -4,2%), Казани (42 тыс. рублей, -6,6%) и Екатеринбурге (41 тыс. рублей в среднем, -6,7%).

Снижение стоимости сдаваемых трешек наблюдалось в Санкт-Петербурге (92 тыс. рублей, -4%) и Казани (63 тыс. рублей в среднем, -4,3%).

По данным сервиса, по итогам ноября 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды студий в городах-миллионниках составила 30 тыс. рублей (-4,7% за месяц), однокомнатных квартир — 33 тыс. рублей (-0,9%), двухкомнатных — 43 тыс. рублей (-1,9%) и трехкомнатных — 58 тыс. рублей (-0,3%).

«Снижение медианных ставок в большинстве типов комнатности обусловлено завершением высокого сезона на рынке долгосрочной аренды и постепенной стабилизацией спроса во второй половине осени. В ноябре мы уже не отмечаем таких пиковых показателей, какими они были в третьем квартале. Как результат, «вымывание» наиболее бюджетных квартир происходит медленнее, а ставки в большинстве мегаполисов либо стагнируют, либо корректируются в сторону снижения. Предложение сдаваемых квартир в городах-миллионниках восполняется пока постепенно. В ноябре в большинстве мегаполисов оно росло во всех форматах», — отметил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Ранее россиянам пообещали, что аренда квартир подешевеет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами