Россияне рассказали о минусах совместной жизни

Для одних совместная жизнь — это про любовь и объятия, для других — про общие счета. Каждый третий опрошенный россиянин (36%) воспринимает совместную жизнь как необходимость идти на компромиссы и разделять финансовые обязательства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

По мнению опрошенных, романтическая картинка совместной жизни скрывает за собой ответственность, совместное планирование расходов и риски, связанные с общим бюджетом.

При этом две трети опрошенных (64%) считают совместное проживание проявлением любви, эмоциональной близости и поддержки. Для большинства совместная жизнь — это не просто бытовой союз, а подтверждение серьезности отношений и взаимной опоры.

В пресс-службе «Сравни» отметили, что данные опроса показывают полярность взглядов: часть респондентов идеализирует совместную жизнь, другие смотрят на нее через призму расходов и финансовых рисков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

