На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о минусах совместной жизни

Почти 40% опрошенных россиян видят в совместной жизни финансовую нагрузку
true
true
true
close
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Для одних совместная жизнь — это про любовь и объятия, для других — про общие счета. Каждый третий опрошенный россиянин (36%) воспринимает совместную жизнь как необходимость идти на компромиссы и разделять финансовые обязательства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

По мнению опрошенных, романтическая картинка совместной жизни скрывает за собой ответственность, совместное планирование расходов и риски, связанные с общим бюджетом.

При этом две трети опрошенных (64%) считают совместное проживание проявлением любви, эмоциональной близости и поддержки. Для большинства совместная жизнь — это не просто бытовой союз, а подтверждение серьезности отношений и взаимной опоры.

В пресс-службе «Сравни» отметили, что данные опроса показывают полярность взглядов: часть респондентов идеализирует совместную жизнь, другие смотрят на нее через призму расходов и финансовых рисков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россияне старше 55 назвали главные критерии при поиске партнера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами