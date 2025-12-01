На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне старше 55 назвали главные критерии при поиске партнера

Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Социальная сеть «Одноклассники» и дейтинг-сервис ОК Знакомства провели исследование среди пользователей в возрасте старше 55 лет, которые не состоят в серьезных отношениях, чтобы выяснить, что для них важнее всего при поиске партнера. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Более трети опрошенных россиян (37%) ищут серьезные долгосрочные отношения. Еще 35% хотят просто общаться и заводить новых друзей, 14% — искать единомышленников, а 10% — наслаждаться романтическими отношениями.

Среди главных качеств, которые ищут в партнере, респонденты отметили честность и надежность — 63% и 59% соответственно. Доброту отметили 47%, а отсутствие вредных привычек — 33% респондентов. 27% назвали общие интересы. Лишь для 8% опрошенных важно спортивное телосложение и подтянутая фигура.

Более половины россиян старшего возраста (58%) хотят проводить большую часть времени с потенциальным партнером дома. Культурные мероприятия интересны 31% пользователей, совместные праздники — 26%, путешествия интересуют 25% опрошенных. Совместная готовка и поездки на дачу интересны примерно каждому четвертому (26% и 24%), а совместный просмотр кино — 18%. Активный отдых и творчество выбрали 8% и 6% респондентов.

Опрос был проведен в ноябре 2025 года среди 9 тысяч пользователей платформы ОК в возрасте старше 55+ лет, которые не состоят в браке, из всех регионов РФ

