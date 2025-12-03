В Сбере отметили важность адаптации цифровых сервисов для клиентов с инвалидностью

Сбер уже 8лет реализует программу по адаптации своих сервисов для людей с инвалидностью. Об этом в Международный день людей с инвалидности рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью «Коммерсантъ FM».

По его словам, работа носит последовательный и комплексный характер и охватывает все точки взаимодействия клиента с банком — от физических отделений до цифровых каналов.

«Действительно, в свое время мы начинали эту работу с безбарьерного мира — с пандусов и прочих вещей. А сейчас это, конечно, гораздо более широкое направление, потому что оно охватывает все сферы, и прежде всего — цифровые, ведь у нас большое количество клиентов пользуется онлайн-сервисами», — отметил Царев.

Он привел пример конкретного решения: на новых сенсорных терминалах реализована возможность ввода ПИН-кода шрифтом Брайля для незрячих пользователей.

«Такие технологии необходимо адаптировать под запросы конкретных групп клиентов», — подчеркнул первый зампред Сбера.

Царев подчеркнул, что адаптация — это не благотворительность, а часть бизнес-миссии.

«Люди с инвалидностью — точно такие же клиенты, с теми же потребностями и запросами. И когда они приходят в магазин, они такие же потребители. И, соответственно, чем меньше будет каких-либо барьеров, которые по стечению обстоятельств, возможно, возникли, как только они убираются, с этого момента человеку абсолютно комфортно, и он точно такой же клиент. Клиенты с инвалидностью есть в любых сегментах», — подчеркнул он.

По его словам, адаптация — это такая же полноценная задача, как под любого другого клиента, когда банк хочет сделать максимально персональное предложение.

Царев уточнил, что за эту работу отвечает команда «Особенного банка» — специального подразделения Сбера, которое изучает потребности различных категорий клиентов с инвалидностью и предлагает решения по адаптации продуктов и сервисов.