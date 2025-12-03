«Роснефть» внедрила инновационную модель управления добычей нефти

Специалисты «Роснефти» разработали инновационную модель управления нефтедобычей в рамках информационной системы «РН-Предикс. Сатурн». Прототип программного продукта уже прошел успешное тестирование на Орьебашском месторождении, сообщается на сайте компании.

Ключевая особенность модели — сбор оперативных данных о состоянии скважин, трубопроводов и объектов подготовки нефти, газа и воды. На их основе система в режиме, близком к реальному времени, проводит многовариантные расчеты и определяет оптимальные параметры работы всей производственной цепи.

Кроме того, решения способно работать с суточными данными и прогнозировать технологический режим добычи на месяц вперед. Отмечается, что это дает возможность оценивать будущие изменения объемов нефти.

В компании уточнили, что высокая эффективность модели достигнута не за счет уникального кода, а благодаря новому подходу: месторождение рассматривается как единый организм, а не как набор независимых объектов. Это позволяет находить системные решения, оптимизирующие работу всей добычной сети, а не отдельных ее элементов.

На сегодняшний день благодаря внедрению интегрированной модели на 12 скважинах Орьебашского месторождения суточный дебит нефти вырос на 10%.

Как рассказали в «Роснефти», 2026–2027 годах компания планирует масштабировать модель на другие месторождения компании.