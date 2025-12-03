В России оценили вероятность полного запрета демонстрации роскоши в соцсетях

Запрет демонстрации роскоши в соцсетях — это скорее часть стратегии снижения социального напряжения, чем реальный инструмент регулирования, сказал «Газете.Ru» инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда. Он исключил полный запрет на демонстрацию роскоши в соцсетях из-за рекламы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить россиянам демонстрировать роскошный образ жизни в соцсетях.

«В России закон о «показной роскоши» пока не принят, но интерес к теме растет на фоне усиливающегося неравенства. Международные примеры уже есть: в Китае в 2024 году регуляторы потребовали от Douyin, Weibo и Xiaohongshu удалять контент, пропагандирующий «культ денег» и демонстративное потребление. Только за первую неделю мая платформы заблокировали сотни аккаунтов и удалили тысячи публикаций. Во Франции в 2023 году принят закон, ограничивающий рекламу роскоши и навязывание образа жизни через инфлюенсеров. Эти меры снижают видимость показного богатства, но не устраняют социально-экономические причины неравенства», — отметил Скуйбеда.

По его словам, плюсы таких инициатив понятны: меньше раздражения, зависти и давления на молодежь. Для общества, где материальное расслоение становится болезненной темой, это может стать психологическим стабилизатором, пояснил Скуйбеда.

Но минусы ощутимее, считает инвестор. Он пояснил, что лайфстайл-контент — это не просто хвастовство, а целая экосистема малого бизнеса и креативных индустрий. Рекламный рынок России в 2024 году превысил 900 млрд рублей (+24 % к году ранее, по данным АКАР), значительная часть этого роста пришлась на digital-сегмент, уточнил Скуйбеда. Жесткие запреты ударят по маркетингу, доходам и занятости в сфере контента, считает инвестор.

«Полный запрет маловероятен. Скорее всего, Россия выберет мягкое регулирование — маркировку контента, штрафы за демонстративную роскошь, сотрудничество с платформами по модерации. Это позволит формально отвечать на общественный запрос, не подрывая экономику и не вступая в противоречие со статьей 29 Конституции РФ о свободе выражения мнений», — заключил Скуйбеда.

