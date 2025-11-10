Деньги любят тишину: почему не стоит хвастаться роскошью в соцсетях

Пришло откуда не ждали. Столичное УФНС проверяет доходы и расходы трудоспособных неработающих москвичей, которые, по мнению инстанции, не торопятся их декларировать. Под удар попали те, кто, например, сдает недвижимость, не регистрируя такие «отношения», и, соответственно, не платит с этого налоги; граждане, у кого наблюдается активное движение на балансе карты, тоже вызывают особо пристальный интерес налоговиков. В поле зрения попали и те, кто, не регистрируя свою бизнес-деятельность, активно предлагает в социальных сетях свои услуги.

Но и это еще не все, на страже налоговой чистоты современные технологии — в ход идет искусственный интеллект, который проверяет социальные сети граждан на соответствие «белых» доходов и жизни на публику. Что это может значить в будущем для людей, демонстрирующих успешный успех на камеру и пилящих такой контент в свои соцсети? Что рано или поздно им зададут соответствующие вопросы. Мало ли таких, кто хочет «казаться», потому что «быть» пока не очень получается? Но что в этом, собственно, плохого, если только это не очередной инфовтиратель про головокружительный успех, живущий в арендованной на десятерых квартире?

Известны истории «богатых» блогеров, которые едут в отпуск на условные Мальдивы с чемоданом, в котором, помимо одежды, сухая колбаса и лапша быстрого приготовления. Снимая «на морях» двухметровую конуру с удобствами на улице, арендуют лежак на один день у бассейна в шикарном отеле, получая доступ ко всей его инфраструктуре и создавая контент на неделю вперед, меняя наряды. Еще встречаются истории, где для съемки контента блогеры делали в своей квартире одну-две «шикарных» зоны, а остальная часть так и оставалась с бабушкиным ремонтом. Некоторые в складчину снимают одну красивую квартиру для съемки контента. В ней не живут, это скорее съемочная площадка с красивыми декорациями и графиком посещений.

Подруга долго наблюдала за блогершей, которая рассказывала про своего мегабогатого мужа и их шикарную жизнь. Из атрибутов лакшери у нее было кольцо Panthère de Cartier и туфли Valentino с шипами. Подлинность этого реквизита у некоторых подписчиков вызывала сомнение, но большинству нравилось.

А что делать гастроблогерам и гастрономическим журналистам? Тем самым, которые в большинстве случаев «работают за еду». Часто их приглашают на дегустации, на которых одно блюдо может делиться еще на 5-6 коллег по перу. Но фотки этого блюда будут у каждого в паблике или на сайте, а 16 вилок, как из анекдота, останутся за кадром. Тот самый случай, когда и смешно, и грустно.

У бывшей коллеги была тяга к богатой жизни, осталась она и сейчас, денег, правда, не прибавилось. Но в ее ленте сплошь и рядом дорогие украшения, шикарные наряды и отличная еда. Секрет прост: заходя в магазины и примеряя кольца с огромными каратниками, она непременно фотографирует и выкладывает это в сеть, ее сторис пестрят дорогими мехами в модных бутиках, нежнейшим шелком постельного белья и тончайшей фарфоровой посудой в интерьерах магазинов. И ничего страшного, что пакеты из ЦУМа и роскошных бутиков, которые то тут то там мелькают в ее фотоотчетах, пустые и зачастую отданы ей более успешными подругами. Об этих тайнах ее жизни знают только самые близкие. Для остальных — это красивая и сытая картинка, которую они принимают за чистую монету.

Возникает закономерный вопрос: как налоговая будет отделять зерна от плевел? Или доказывать должны не они, а демонстратор шикарной жизни ― что он просто проходил мимо и спонтанно сфотографировал чужую машину, блюдо с черной икрой или и вовсе сгенерировал в ИИ роскошную картинку своего богатства? Ведь мечтать никто не запрещает, а визуализировать тем более.

И еще хочется понять, а что именно будет расцениваться искусственным интеллектом и сотрудниками налоговой как роскошь, которую гражданин утаивает от ведомства и щедро демонстрирует всем своим подписчикам? Где проходят границы того, что можно, а что нельзя позволить себе на среднюю московскую зарплату? Ходить в гости, на свидания, ездить в машинах друзей и демонстрировать этот контент становится опасным делом. Хотя нет, не опасным, но более личным. Теперь не счастье, а достаток любит тишину! Нас приучают к скромности.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.