Стало известно, как часто россияне делают ставки на спорт

Почти 50% опрошенных россиян делают ставки на спорт раз в три месяца или реже

Почти половина (46%) опрошенных россиян делают ставки на спорт крайне редко — раз в квартал или реже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финтех-сервисом для любителей спорта ЕДИНЫЙ ЦУПИС и финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 35% признались, что ставят несколько раз в месяц.

Наиболее популярными видами спорта для ставок остаются футбол (41%), ММА и бокс (17%), киберспорт (11%), хоккей (9%) и теннис (3%). В пятерку самых востребованных футбольных лиг вошли Российская Премьер-лига (53%), Английская Премьер-лига (21%), испанская Ла Лига (11%), немецкая Бундеслига (9%) и турниры УЕФА (9%).

Большинство участников опроса предпочитают небольшие суммы: 38% ставят не более 1 тыс. рублей, 21% — до 5 тыс. рублей, 19% — до 10 тыс. рублей. До 30 тыс. рублей ставят 12% опрошенных, до 50 тыс. — 6%, до 100 тыс. — 3%, и лишь 1% делает ставки свыше 100 тыс. рублей. Почти половина респондентов сообщили, что никогда не выходят за рамки установленного бюджета, тогда как 7% признались, что иногда превышают лимит.

При этом 63% любителей ставок не используют доступные у букмекеров лимиты по сумме или частоте игры, 18% — настраивают их, а остальные не знают о таких инструментах. Таким образом, 82% игроков фактически не прибегают к сервисам самоограничения, хотя 75% считают их наличие социально значимым.

В опросе приняли участие 4 тыс. россиян.

Ранее Госдума приняла закон, повышающий налоговую нагрузку на букмекеров.