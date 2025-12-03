Россиян предупредили о резких колебаниях курса рубля

Колебания курса рубля станут более резкими в случае синхронного изменения санкций и цен на нефть в 2026 году, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Снижение давления на российский экспорт само по себе может стать фактором снижения мировых цен на нефть в 2026 году. Западные аналитики оценивают эффект от мирного соглашения по Украине и смягчения санкций к РФ в минус $5 от среднегодовой цены, то есть она может оказаться у $50. В то же время на цены могут влиять другие важные факторы — спрос на энергоносители со стороны крупнейших потребителей, особенно КНР, политика ОПЕК, геополитические и торговые конфликты, позиции доллара к другим валютам», — отметил Бахтин.

По его словам, Россия в последние годы продавала нефть с дисконтом, и со снятием санкций он может уйти, плюс можно ожидать роста объемов поставок, что компенсирует меньший уровень цен. Бахтин подчеркнул, что «волатильность курса рубля при изменении санкционного режима в любом случае будет периодически возрастать, причем не только по причине реакции сырьевых цен, но и по причине необходимости обратной перенастройки логистики, механизмов расчетов с торговыми партнерами».

По данным Investing.com, 2 декабря доллар стоил 77,4–78 рублей, а евро — 89,8–90,7 рубля.

