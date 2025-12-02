На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девелопер «Самолет» ищет новые источники финансирования из-за отказов банков

«Самолет» переходит на облигационный рынок из-за отказов банков в кредитах
Depositphotos

Девелоперская группа «Самолет» решила активнее занимать на рынке капитала из-за того, что банки с большой долей вероятности не хотят ее кредитовать. Об этом пишет Telegram-канал «Домострой».

Совет директоров компании единогласно одобрил программу биржевых облигаций серии 002Р с максимальным объемом до 300 млрд рублей. Документ позволяет размещать несколько выпусков бумаг с разными сроками обращения и условиями. Речь идет о рамочной программе: предельный лимит в 300 млрд рублей не означает одномоментного привлечения всей суммы. «Самолет» сможет выходить на рынок поэтапно, по мере необходимости рефинансировать существующие обязательства и закрывать кассовые разрывы.

По данным отчетности, совокупный долг девелопера составляет около 290 млрд рублей, при этом значительная его часть приходится на банковские кредиты. Финансовое положение головной компании остается напряженным: на счетах — порядка 47,7 млн рублей. На таком фоне банки, судя по структуре долга и динамике кредитных линий, не спешат расширять финансирование, и «Самолет» вынужден смещать акцент с банковских займов в пользу облигационного рынка.

Фактически девелопер пытается заменить часть банковских кредитов рыночными заимствованиями. Успешность этой стратегии будет зависеть от того, готовы ли инвесторы в текущих условиях покупать облигации компании и под какие ставки она сможет привлечь средства.

Ранее в одной из квартир ЖК «Скандинавия» выявили серию дефектов отделки.

