Сбер запустил новый финансовый инструмент для российских импортеров

Анатолий Попов: Сбер поможет российским компаниям повысить надежность сделок
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Сбер запустил аккредитив с отсрочкой платежа для российских импортеров из Индии, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что банк будет производить расчеты с индийским поставщиками в рупиях.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов, банк постоянно ищет новые решения для российского и индийского бизнеса.

«Благодаря тому, что у Сбербанка есть филиал в Индии, мы можем предложить клиентам продукты в рупиях. Уверен, этот инструмент Сбера поможет российским компаниям повысить надежность и безопасность сделок с индийскими партнерами», — сказал он.

В Сбере отметили, что новый инструмент поможет среднему и крупному бизнесу при закупках у новых и действующих партнеров из Индии.

«Аккредитивная схема работы с индийскими поставщиками через Сбер позволила нам упрочить и нарастить сотрудничество, стала ключевым инструментом диверсификации поставок и оптимизации финансовых потоков», — рассказала финансовый директор ООО «СК Трейд» Светлана Суворова.

