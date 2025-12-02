На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банковские работники в России стали заметно востребованнее

HeadHunter: вакансии в банковской сфере России выросли почти 40% за пять лет
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

С января по ноябрь 2025 года российские работодатели разместили более 270 тыс. вакансий для работников банковской сферы. Это на 38% больше, чем пять лет назад. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню банковского работника 2 декабря.

По данным сервиса, основное количество вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (свыше 160 тыс. вакансий или 41% от общего объема), за ним следуют Приволжский (67 тыс. вакансий или 16%), Северо-Западный (50 тыс. вакансий или 12%), Сибирский (38 тыс. вакансий или 9%), Южный (31 тыс. вакансий или 8%), Уральский (31 тыс. вакансий или 8%), Дальневосточный (18 тыс. вакансий или 5%) и Северо-Кавказский (6 тыс. вакансий или 2%) федеральные округа.

По информации сервиса, количество предложений о работе для финансовых аналитиков за пять лет увеличилось в три раза, финансовых контролеров — более чем в полтора. Спрос на экономистов и бухгалтеров по сравнению с 2020 годом тоже вырос – на 44% и 43% соответственно.

В целом по стране в 2025 году российские работодатели чаще всего искали бухгалтеров (62% от общего числа вакансий в сфере финансов), экономистов (15%), кредитных специалистов (7%), финансовых менеджеров (4%), финансовых, инвестиционных аналитиков (2%), аудиторов (2%), уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что почти половина компаний (48%) для работы с финансами готова пригласить специалистов с опытом работы до трех лет, треть (31%) — согласны рассматривать кандидатов с опытом работы до 6 лет, 14% — нанять сотрудника без опыта работы.

По данным сервиса, наибольший прирост зарплат в 2025 году был отмечен у финансовых директоров — до 200 тыс. рублей в среднем в 2025 году или более чем в три раза. Медиана предлагаемой зарплаты кредитного специалиста также показала рост почти в 2,5 раза — в 2025 году работодатели готовы предложить им 73 тыс. рублей. Наименьший рост наблюдается у аудитора —на 8%, медиана их предлагаемой зарплаты в 2025 году составила 76,1 рублей.

Соискатели, претендующие на работу в банковской сфере, наиболее активны в ЦФО — в 2025 году они опубликовали свыше 120 тыс. резюме, что составляет 42% от общего числа.

Ранее сообщалось, что разница зарплат в России стала минимальной за 25 лет.

