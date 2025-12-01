На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ozon внедрил автоматические чаевые для пунктов выдачи

Ozon ввел автосписание чаевых при выдаче заказов
true
true
true
close
Depositphotos

Маркетплейс Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. При этом сервис по умолчанию запоминает первую настройку клиента и может автоматически списывать деньги при последующих визитах. Это следует из раздела справки «Чаевые сотруднику пункта выдачи», опубликованной на сайте компании.

После того как покупатель один раз оставит чаевые, система сохраняет сумму и карту списания клиента, а также устанавливает эти параметры как вариант по умолчанию. В правилах маркетплейса указано, что в этом случае деньги будут списываться каждый раз при получении человеком заказов в выбранном пункте выдачи. Если за один визит покупатель забирает несколько заказов, то чаевые списываются один раз.

Отказаться от чаевых или поменять сумму клиент может только до получения заказа или в течение 15 минут после него. По истечении данного времени вернуть уже списанные средства, согласно описанию сервиса, нельзя.

Ранее маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Ozon резко подняли комиссии для продавцов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами