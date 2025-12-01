На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер проведет «День инвестора» и расскажет о новых решениях для клиентов

Сбер представит результаты по итогам второго года реализации «Стратегии 2026»
true
true
true
close
Depositphotos

Сбер проведет 10 декабря презентацию технологических и продуктовых достижений текущего года, а также поделится планами и прогнозами на 2026-й и ответит на вопросы инвесторов, об этом сообщила пресс-служба компании.

Cообщается, что мероприятие объединит ставший уже традиционным «День инвестора» банка и презентацию новых сервисов и возможностей для клиентов и бизнеса.

В ходе презентации команда Сбера представит результаты банка по итогам второго года реализации «Стратегии 2026», обсудит ключевые направления развития бизнеса, отраслевые тренды и расскажет о ключевых параметрах дивидендной политики.

Руководители бизнес-направлений и команд разработки представят главные обновления экосистемы Сбера. В их число входит раздел «Для жизни» в приложении «СберБанк Онлайн». А благодаря GigaChat, встроенному в умные устройства Сбера, пользователи получили возможность вести диалог голосом, а для управления умным телевизором Sber уже не нужен пульт.

Трансляция мероприятия запланирована на сайте банка, в телеграм-канале «SBER для инвесторов», а также в соцсети «ВКонтакте».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами