Сбер проведет «День инвестора» и расскажет о новых решениях для клиентов

Сбер проведет 10 декабря презентацию технологических и продуктовых достижений текущего года, а также поделится планами и прогнозами на 2026-й и ответит на вопросы инвесторов, об этом сообщила пресс-служба компании.

Cообщается, что мероприятие объединит ставший уже традиционным «День инвестора» банка и презентацию новых сервисов и возможностей для клиентов и бизнеса.

В ходе презентации команда Сбера представит результаты банка по итогам второго года реализации «Стратегии 2026», обсудит ключевые направления развития бизнеса, отраслевые тренды и расскажет о ключевых параметрах дивидендной политики.

Руководители бизнес-направлений и команд разработки представят главные обновления экосистемы Сбера. В их число входит раздел «Для жизни» в приложении «СберБанк Онлайн». А благодаря GigaChat, встроенному в умные устройства Сбера, пользователи получили возможность вести диалог голосом, а для управления умным телевизором Sber уже не нужен пульт.

Трансляция мероприятия запланирована на сайте банка, в телеграм-канале «SBER для инвесторов», а также в соцсети «ВКонтакте».