Стало известно, сколько россиян в последние месяцы обеспечивали партнера

Почти треть опрошенных россиян в последние месяцы обеспечивали партнера
true
true
true
close
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть (29%) опрошенных россиян в последние месяцы полностью или частично обеспечивали партнера, находящегося в длительном поиске работы или столкнувшегося со снижением доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 32% считают возможной взаимную поддержку в случае ухудшения финансовой ситуации. 23% опрошенных воспринимают временную зависимость как риск для отношений, а 16% вовсе уверены, что каждый партнер должен самостоятельно обеспечивать себя.

Основными причинами временной финансовой зависимости одного из партнеров стали длительный поиск работы (47%), нестабильная занятость партнера и сокращение загрузки (41%), падение доходов у самозанятых и фрилансеров (38%) и эмоциональное выгорание партнера, временно препятствующее трудовой активности (23%).

Форматы финансовой поддержки распределились следующим образом. 38% участников опроса покрывают основные бытовые расходы, 28% респондентов регулярно переводят партнеру средства на текущие личные нужды, 22% обслуживают обязательные платежи — аренду, ипотеку, кредиты, медицинские услуги и расходы на детей, а 12% совместно планируют бюджет и пересматривают категории расходов, чтобы поддерживать финансовую устойчивость семьи.

Ключевые риски, на которые указали респонденты, включают высокую нагрузку на основного кормильца (48%), вероятность накопления долгов (39%), снижение уверенности в себе у партнера из-за длительного периода без работы (33%) и возможную затяжную финансовую зависимость второго (26%).

Среди тех, кто берет на себя финансовую нагрузку за двоих, 37% готовы поддерживать партнера в среднем четыре-шесть месяцев, 19% — до года, 12% опрошенных заявили, что смогут выдержать только один-три месяца. 21% рассчитывают на период более года при условии частичной занятости партнера или дополнительного дохода, а 11% респондентов отмечают, что готовы поддерживать партнера только в экстренных ситуациях и не более месяца.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россияне назвали главные финансовые страхи в 2026 году.

